Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a gelen göçmenlerin sayısında belirgin artış /24 Ağustos 2023 23:09

Yunanistan'a gelen göçmenlerin sayısında belirgin artış

Son üç günde 300’den fazla göçmenin özellikle Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarına geldiği belirtildi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenliği, son üç günde Ege Denizi'nde, Türkiye'ye yakın Yunan adalarına geçen düzensiz göçmenlerin sayısında önemli bir artış olduğunu bildirdi. Açıklamada,  Sisam, Mikonos ve Karaada'ya Çarşamba günü toplam 107 göçmenin geldiği, buna ek olarak Salı günü de Sisam, Rodos, Midilli ve Santorini'ye ulaşan toplam 109 kişinin tespit edildiği belirtildi. Çoğu sahil güvenlik devriye botları tarafından yakalanan göçmenlerin tamamı, göçmen kabul merkezlerine götürüldü.

Yunan hükümeti, son iki ayda artan düzensiz göçmen sayısını yazın iyileşen hava şartlarına ve insan kaçakçılarının turizm sezonunda Ege Denizi'nde yoğunlaşan tekne trafiğinden istifade etmesine bağlıyor.

Atina'nın tartışmalı iltica politikası

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu yıl içinde 14 binden fazla sığınmacı Yunanistan'a ulaştı. 2022'de ülkeye gelenlerin sayısı 19 bini bulmuştu.

Geçen Haziran ayında Libya'dan İtalya'ya giden bir balıkçı teknesi Yunanistan'ın güneybatı açıklarında batmış ve Akdeniz'de en büyük göçmen trajedilerinden biri yaşanmıştı. 500 ila 750 kişinin söz konusu kazada hayatını kaybettiği tahmin edilirken, 104 kişi kurtarılmıştı. Yunan yetkililer, gemiyi zamanında tahliye etmeyerek söz konusu facianın bu boyutlara ulaşmasında pay sahibi olmakla suçlanmıştı.

Son dönemde Türkiye sınırındaki devriye kontrollerini artıran Atina'daki muhafazakar hükümet, göç ve iltica politikalarını giderek sertleştiriyor. İnsan hakları örgütleri, hükümeti Yunanistan'a ayak basan göçmenlere iltica şansı tanımadan, yasa dışı biçimde sınır dışı etmekle suçlarken Atina bu iddiaları reddediyor.
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