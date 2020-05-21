Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a gelene test yok, tatile çıkana 120 Euro destek /21 Mayıs 2020 22:36

Yunanistan'a gelene test yok, tatile çıkana 120 Euro destek

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl büyük bir gerileme yaşanması beklenen turizm sektörüyle ilgili Yunanistan'da farklı kararlar alındığı ifade ediliyor.Ülkeye gelecek olan turistlere Koronavirüs testi yapılmayacağı ve karantinaya alınmayacağı açıklandı. Ayrıca 250 bin yerli turiste de 120 Euro destek verileceği belirtildi.

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Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasıyla ülkeye gelecek ziyaretçilere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı bildirildi. Ayrıca en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste de 120 Euro destek verilecek.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 1 Haziran'da kamp alanları ve otellerin açılmasıyla iç turizmin, 15 Haziran'da ise olumlu epidemiyolojik verilere sahip yaklaşık 20 ülkeden Atina Havaalanı'na başlayacak uçuşlarla dış turizmin başlayacağını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek ülkelerin çoğalacağını belirten Theoharis, bu tarihten sonra ülkedeki tüm havaalanlarının da açılacağını, yurt dışından geleceklere Covid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağını ifade etti.

İç turizmin her zamankinden daha önemli olduğunu savunan Theoharis, "30 milyon Euro'luk 'Herkes için Turizm' adlı program kapsamında, tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste 120 Eurol'uk destek verilecek." dedi.

E-kupon şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentelerinde kullanılabilecek.
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