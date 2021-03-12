Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem

Yunanistan 5.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İlk açıklamada depremin, yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.







Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.5 kilometre derinliğinde tespit edildi.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada ise, depremin saat 15.57'de Larisa kenti yakınlarında meydana geldiği aktarıldı ve sarsıntının şiddeti 5.2 olarak kaydedildi.





Geçtiğimiz hafta Yunanistan, aynı bölgede art arda meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğünde iki depremle sarsılmış, sarsıntıların büyük bir yıkıma sebep olmadığı belirtilmişti.

