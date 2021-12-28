Yunanistan'da aşı karşıtları 'silahlı başkaldırı' çağrısı yaptı

Yunanistan’da aşı karşıtları "silahlı başkaldırı" çağrısında bulundu. Aşı karşıtları "kutsal deklarasyon" ismini verdikleri bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu belgeyi şu ana dek 2 bine yakın kişi imzaladı.







Evrensel'de yer alan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, "kutsal deklarasyon" aşırı sağ retoriğe sahip bir başkaldırı bildirisi. Yunanistan Anayasası'nın sözde savunmasına atıfta bulunulan belge ilk defa 2012 yılında yayımlandı. Yeni süreçteyse Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ve aşılara karşı çıkmak için yeniden tedavüle sokuldu.





"Kutsal deklarasyon", aşı karşıtlığının yanı sıra Yunanistan’ın geçtiğimiz yıllarda Kuzey Makedonya ile imzalamış olduğu anlaşmaya da karşı çıkıyor.





ERT dün akşam yayımlanan ana haber bülteninde "kutsal deklarasyona" imza atanların silahlı başkaldırı çağrısında bulundukları bir video yayımladı. Videoda görünen şahıs, Yunanistanlı siyasetçileri ve hukukçuları suikast eylemleriyle tehdit ediyor.





BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİT





Silahlı başkaldırı çağrısında bulunan aşı karşıtları geçtiğimiz günlerde Kilkis Belediye Başkanı’na tehdit mesajı gönderdi.





Batı Trakya’da yayın yapan medya kuruluşlarına göre aşı karşıtları Kilkis Belediye Başkanı’nı mülteci ve göçmenler meselesindeki tavrı nedeniyle tehdit ediyor.





ATİNA’DA ALARM







Aşı karşıtlarının silahlanması ve başkaldırı çağrısı yapma noktasına gelmeleri karşısında Yunanistan’ın üst düzey güvenlik birimleri teyakkuz durumuna geçti.





Atina’daki son bilgilere göre aşı karşıtlarının yasa dışı faaliyetlerini Yunanistan Polisi (Elas) ile Yunanistan istihbaratı (EİP) mercek altına almış durumda.





ALTIN ŞAFAK BAĞLANTISI





Aşı karşıtlarının kullandığı dilin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler, mülteci sorunu, Kuzey Makedonya gibi konularda takındıkları tavır Yunanistanlı uzmanların aşırı sağla bağlantılara yoğunlaşmasına yol açıyor.





Birçok uzman bu oluşumun geçtiğimiz yıllarda yasa dışı ilan edilen Altın Şafak örgütünün devamı olup olmadığı hususunda kafa yoruyor.





Yeni bilgiler, aşı karşıtı gruplar içerisinde aşırı sağcı ve militarist grupların aktif olduğunu gösteriyor. Aşı karşıtlarının örgütlenmesinde Altın Şafak deneyimini yaşamış olan unsurlarla eski askerler dikkat çekiyor.