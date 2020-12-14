Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da askeri casusluk krizi: Türkiye misyonu çalışanı tutuklandı /14 Aralık 2020 10:45

Yunanistan'da askeri casusluk krizi: Türkiye misyonu çalışanı tutuklandı

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon enerji kaynaklarının araştırılması ve deniz hakimiyeti konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde bu kez “casusluk” krizi yaşanıyor.

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Yunanistan’ın Rodos Adası’nda iki kişi Türkiye adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İki kişi, askeri üsler ve Yunan ordusuna ait gemiler gibi yüksek güvenlikli yerlerde casusluk yapmakla suçlanıyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP), tutuklananlardan birinin Rodos ile diğer adalar arasında sefer yapan bir gemide çalıştığını duyurdu. Bu kişinin, Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Ankara’ya bilgi aktardığı öne sürüldü.

Feribot seferlerinde çalışan kişinin Yunanistan'a ait savaş gemilerinin ve askeri noktaların video ve fotoğraflarını çektiği, bu bilgileri konsolosluk çalışanına ilettiği öne sürülüyor.

Tutuklanan ikinci kişinin ise, Türkiye’nin Rodos Konsolosluğu'nda çalıştığı belirtildi.

Soruşturmanın Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile Rodos'taki güvenlik birimlerince yürütüldüğü belirtildi. Bu kişilerin evlerine düzenlenen baskınlarda, bilgisayar, telefonu ve hafıza kartı gibi materyallere el konduğu da öğrenildi.
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