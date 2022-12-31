Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da belediyedeki "Hizmet Hareketi" ihraçlarına inceleme /31 Aralık 2022 11:58

Yunanistan'da belediyedeki "Hizmet Hareketi" ihraçlarına inceleme

Yunanistan'da İçişleri Bakanlığı, belediye yetkililerini Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla görevden alan Yassıköy (Yasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında inceleme başlattı.

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DW'nin haberine göre, Yunanistan'da Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen belediye yetkililerini görevden alan Yassıköy (Iasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında inceleme başlatıldı.

Associated Press'e bilgi veren Yunan makamları, Mümin'in belediye yetkililerini görevden alma ya da başka görevlere atama kararlarının incelemeye alındığını belirtti.

Yassıköy (Iasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin bir süredir akıl dışı ve düşmanlaştırıcı politikaları ile Yunanistan gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Önder Mümin son olarak Türk Konsolosluğu'nun güdümündeki bir danışma kurulundan da ihraç edilmişti.

Ajansın haberine göre, Yunanistan İçişleri Bakanlığının talebiyle başlatılan inceleme, "yasalara aykırı bir eylem" olup olmadığının belirlenmesi ve herhangi bir yaptırımın gerekip gerekmediğine karar verilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yassıköy Belediye Başkanı Mümin, dün yaptığı açıklamada, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduklarını iddia ettiği üst düzey belediye yetkililerinin istifasını talep etmişti. Mümin, seçilmiş veya atanmış isimlerden oluşan bu yetkililerin sorumluluklarını da kendisinin üstleneceğini duyurmuştu.

Batı Trakya'da İskeçe ile Gümülcine yer alan ve Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yassıköy kasabasında çok sayıda Türk yaşıyor.
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