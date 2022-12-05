Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da bir albay banka soydu /05 Aralık 2022 20:48

Yunanistan'da bir albay banka soydu

Yunanistan'ın Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin bir albay olduğu belirlendi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah banka soygunu gerçekleştiren kişinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu ortaya çıktı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bu sabah Atina'nın Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu tespit edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın karakolda tutulduğu kaydediliyor. Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor. 
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