Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da bir geri itme vak'ası daha /17 Ağustos 2020 10:35

Yunanistan'da bir geri itme vak'ası daha

Yunanistan sahil güvenlik polisi, Ege Denizi üzerinden Yunan karasularına ulaşan 17 kişilik siyasi sığınmacıyı taşıyan tekneyi dün Türkiye kara sularına dönmeye zorladı. Dört çocuk ve 13 yetişkini taşıyan teknenin Yunan polisi tarafından itildiği anların görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Türkiye’ye zorla geri itilen grubun kaydettiği görüntülerde teknenin başka bir tekne tarafından halatla çekildiği görülüyor.

Euronews’ten Zübeyir Koçulu'nun ulaştığı bilgilere göre Ayvacık sahilinden sabaha karşı ayrılan tekne dün saat 8 sularında Yunan karasularına girdikten kısa süre sonra Yunan polisi tarafından Midilli Adası'na 3 km kala durduruldu. 

SİLAH DOĞRULTTULAR

Silahlarını sığınmacılara doğrultan polisler, siyasi sığınma talebinde bulunmalarına rağmen grubu Türkiye'den gelen grubu Türkiye karasularına bıraktı.

Bir süre sonra bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi, Ayvacık Sahil Güvenlik Karakolu’na götürdüğü grubu gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.

Euronews Türkçe'ye bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar, son iki günde Midilli Adası ile Sakız Adası açıklarında Türkiyeli siyasi sığınmacıları taşıyan üç teknenin Türkiye’ye geri itildiğini iddia etti.

Ayvacık’ta yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Euronews’in bilgi talebine henüz Yunan makamlarından cevap gelmedi.

İLK GERİ İTME VAK'ASI DEĞİL

Yunanistan-Türkiye sınırındaki insan hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yapan Glasgow Caledonian Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Lena Karamanidaou, euronews’e yaptığı açıklamada “pushback” olarak adlandırılan geri itmelerin Yunanistan’da yeni bir uygulama olmadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Pro-Asyl gibi sivil toplum kuruluşlarının 2008-2013 arasında yayınladığı çok sayıda rapor, Yunanistan-Türkiye sınırında (Meriç) yaşanan geri itmeleri belgeledi.

2017’den itibaren Meriç’ten Türkiye’ye pushback olaylarının arttığını söyleyen Karamanidaou, 2020 yılı nisan ayı itibarıyla krizin daha da derinleştiğini ifade etti: “İnsanlar Yunan anakarasındaki kamplardan alınarak Meriç üzerinden geri itildi. Benzer şekilde Ege denizinde de aynı dönemde geri itmeler yoğunlaştı.”

Midilli Adası'nda sığınmacılar ve mültecilerin durumunu takip eden gazeteci Franziska Grillmeier’a göre Ege Denizi'nde her gün yeni geri itme olayları yaşanmaya devam ediyor.

Atina bu iddiaları kategorik olarak reddediyor.

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