Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da bir sığınmacı kampı daha karantinada... /05 Nisan 2020 19:08

Yunanistan'da bir sığınmacı kampı daha karantinada...

Tüm dünya ile birlikte Yunanistan'ı da etkileyen Koronavirüs vakaları sonrasında ülkedeki bir sığınmacı kampının daha karantinaya alındığı ifade edildi.

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Yunanistan'da koronavirüs salgını sığınmacı kamplarını da vuruyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Perşembe günü Ritsona'daki sığınmacı kampının karantinaya alınmasının ardından bugün de Atina yakınlarındaki Malakasa'daki kamp karantinaya alındı.

Yunanistan Göç Bakanlığı, Malakasa sığınmacı kampında ailesiyle birlikte kalan 53 yaşındaki bir Afgan sığınmacının koronavirüs testinin pozitif çıktığını, kampın karantinaya alındığını açıkladı.

Afgan sığınmacının hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, virüsü nereden kaptığının saptanması için ek testler yapılacağı kaydedildi.

Atina'nın 40 km kuzeydoğusunda bulunan kampta iki haftalık karantina uygulanacağı ve kampa ilave polis gönderildiği belirtildi. 

Perşembe günü de Ritsona'da yer alan sığınmacı kampında 20 vaka tespit edilmiş ve kamp karantinaya alınmıştı.

Yunanistan'da halihazırda 110 binden fazla sığınmacı kamplarda yaşıyor, bu sığınmacılardan yaklaşık 40 bini adalardaki kamplarda kalıyor. Adalardaki kamplardan henüz bir vaka bildirilmedi ancak sığınmacıların sağlıksız koşullarda ve kapasitenin çok üstünde kalabalıklar halinde tutulduğu bu kamplarda salgının yayılma olasılığı kaygı veriyor.

Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası Şubat sonunda bildirildi. Şimdiye dek ülke genelindeki 68 kişinin öldüğü salgında vaka sayısı ise 1673'e ulaştı.
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