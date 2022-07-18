Yunanistan'da düşen uçak Bangladeş'e silah taşıyormuş

Sırbistan'dan kalkan uçağın Dakka'ya giderken Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan'da durması planlanıyordu.

Ukrayna kargo havayolu şirketi Meridian tarafından işletilen uçağın, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olduğuna dair bir veri yok.

Uçaktaki silahlar konusunda çelişkili açıklamalar

Uçakta ne tür silahlar taşındığı konusunda ise çelişkili bilgiler var.

Sırp Bakan Stefanovic, uçağın uluslararası düzenlemelere uygun şekilde gerekli tüm izinlere sahip olduğunu" belirterek, kargoda "aydınlatıcı mayınlar ve eğitim amaçlı mayınlar" bulunduğunu söyledi.

Silah tedarikçisi Sırbistan merkezli şirket Valir'den bir yetkili ise BBC'ye yaptığı açıklamada, kargonun "kara mayınları" içerdiğini belirtti.

Bangladeş ordusu halkla ilişkiler bürosundan bir sözcü ise BBC'nin Bengalce Servisi'ne verdiği demeçte, uçaktaki kargonun ordu ve sınır muhafızları için Sırbistan'dan satın alınan havan topları içerdiğini söyledi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, uçağın 12 tonluk bir kargo taşıdığını ve kargonun potansiyel tehlikeli olarak tanımlandığını duyurmuştu.





Pazar sabahı, acil servisler tedbir amacıyla enkaz bölgesini drone ile inceledi. Askerlerin, patlayıcı uzmanları ve Yunan Atom Enerjisi Komisyonu personelinin, güvenli olduğu netleşinceye kadar enkaza yaklaşmayacağı bildirildi.





Kuzey Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan Marios Apostolidis gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Hava) ölçümleri şu anda herhangi bir şey göstermedi ancak yine de alanda uyumsuzluk gözlemlendi" dedi ve ekledi:





"Başka bir deyişle, yoğun duman ve ısının yanı sıra tanımlayamadığımız beyaz bir madde görünüyor. Bu nedenle özel bir silahlı kuvvetler ekibinin bize bunun ne olduğunu ve alana girip giremeyeceğimizi bildirmesi gerekiyor."





Pilot acil iniş talep etmişti

Pilotun motor sorunu nedeniyle Kavala havaalanına acil iniş talep ettiği ancak piste ulaşamadığı bildirildi.





Uçak yerel saatle 22:45 sularında bölge sakinleri tarafından fark edilmişti. Görüntüler, uçağın alçaldığı sırada yanmakta olduğunu gösteriyor.









Uçağın düştüğünü gören Aimilia Tsaptanova, uçağın evlere çarpmamış olmasına şaşırdığını söyledi.





"Dumanla doluydu, tarif edemeyeceğim bir sesi vardı ve dağın üzerinden geçti ve dönüp tarlalara çarptı. Alevler vardı. Çok sayıda araç geldi ama sürekli patlamalar olduğu için yaklaşamadılar."





Yerel yetkililer yedi itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini ancak devam eden patlamalar nedeniyle başlangıçta kaza yerine yaklaşamadıklarını söyledi.





Reuters, Yunanistan'ın özel afet müdahale biriminin de olay yerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.