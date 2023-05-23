Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da genel seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti /23 Mayıs 2023 00:29

Yunanistan'da genel seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark attı.

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Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis'in görevi iade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Sakelaropulu'nun dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi.

"Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim"

Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Yunanistan'da dün (21 Mayıs) düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.
Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak.

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.
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