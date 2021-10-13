Yunanistan'da göçmenlere işkence

15 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a geçmek istedi. Karayusuf civarında bir bota binen ve Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenler kıyıya yaklaştığında bir grup tarafından yakalandı. 4 gün boyunca kampta işkence gören göçmenler daha sonra ise Yunan askerleri tarafından Türkiye’ye geri itildi.







Sınırda ölmek üzere olan Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımıyla kurtulduklarını söyledi.





KIYAFETLERİMİZİ ALDILAR





Yunanistan sınırında yakalanan ve dört gün boyunca işkenceye maruz kalan Hadım Hüseyin, “Biz Yunanistan’a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye’ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar” şeklinde konuştu.





Avrupa Birliği, göçmenler ve mültecilere insanlık dışı muamele konusunda Yunanistan’ın soruşturma başlatmasını istemişti.