Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da hükümetten çok tartışılacak adım! /12 Temmuz 2024 21:29

Yunanistan'da hükümetten çok tartışılacak adım!

Yunanistan'da altı günlük çalışma haftası uygulaması başlatıldı. Hükümet, azalan nüfus ve nitelikli işgücü sıkıntısı nedeniyle bu adımı gerekli görüyor.

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Yunanistan, ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla altı günlük çalışma haftası uygulamasını yürürlüğe soktu. Bu yeni düzenleme, özellikle özel sektör çalışanlarını kapsıyor ve haftalık çalışma saatini 48'e çıkarıyor. Hükümet, azalan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliği nedeniyle bu adımı attığını belirtiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başbakan Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet, bu girişimin ülkedeki üretkenliği artıracağını savunuyor. Ancak sendikalar, bu düzenlemeyi "barbarca" olarak nitelendirerek şiddetle karşı çıkıyor. Sendika yetkilisi Akis Sotiropoulos, "Neredeyse her medeni ülke dört günlük çalışma haftasını benimserken, Yunanistan tam tersi bir yöne gidiyor" dedi.

İŞÇİ HAKLARI TEHLİKEDE

Yeni düzenlemeye göre, özel sektörde 7/24 hizmet veren işletmelerde çalışanlar, günlük çalışma saatlerini iki saat daha artırabilecek veya ek bir sekiz saatlik vardiya yapabilecek.

Bu ek çalışma saatleri, günlük ücretlerine %40 oranında bir ek ödeme ile karşılanacak. Hükümet, bu uygulamanın fazla mesai ödemelerini düzenleyeceğini ve kayıtdışı çalışmayı azaltacağını iddia ediyor.

Ancak bu yeni düzenleme, çalışan hakları açısından ciddi endişelere yol açtı. Eleştirmenler, altı günlük çalışma haftasının beş günlük çalışma haftasının sonunu getireceğini ve işverenlere daha fazla kontrol sağlayacağını savunuyor. Yunanistan'da çalışanların uzun saatler çalıştığı ancak düşük ücretler aldığı bilinirken, bu düzenlemenin işçi haklarını daha da zayıflatacağı belirtiliyor.

BEYİN GÖÇÜ TEHLİKESİ

Yunanistan'da hali hazırda Avrupa'nın en uzun çalışma saatlerine sahip olan işçiler, bu yeni düzenlemenin yaşam kalitelerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Sol muhalefet, bu adımın beyin göçünü daha da artıracağını ve genç işsizler için adaletsiz olduğunu savunuyor.


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