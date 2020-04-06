Yunanistan'da ikinci göçmen kampına karantina

Yunanistan, 53 yaşında göçmen bir erkekte Corona virüsü çıkmasının ardından ikinci göçmen tesisini de karantina altına aldı. Afgan kökenli olduğu belirtilen hastanın yüzlerce göçmen ve sığınmacıyla birlikte Malakasa kampında yaşadığı belirtildi. Sağlık yetkilileri göçmenin nasıl enfekte olduğunu izlemek için çalışmalarına devam ediyor, bu kişinin temas kurduğu diğer kişilere de testler yapılıyor. Yunanistan’da Perşembe günü de Ritsona göçmen kampı 20 sığınmacının pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınmıştı. Sağlık Bakanlığı’na göre Atina’nın 40 kilometre kuzey doğusundaki Malakasa kampı iki hafta boyunca karantinada tutulacak, buradaki polis sayısı da arttırılacak.