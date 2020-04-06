Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da ikinci göçmen kampına karantina /06 Nisan 2020 08:19

Yunanistan'da ikinci göçmen kampına karantina

Yunanistan, 53 yaşında Afgan kökenli göçmen bir erkekte Corona virüsü çıkmasının ardından ikinci göçmen tesisini de karantina altına aldı. Hasta göçmenin ailesi ve yüzlerce sığınmacıyla birlikte Malakasa kampında yaşadığı belirtildi.

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Yunanistan, 53 yaşında göçmen bir erkekte Corona virüsü çıkmasının ardından ikinci göçmen tesisini de karantina altına aldı. Afgan kökenli olduğu belirtilen hastanın yüzlerce göçmen ve sığınmacıyla birlikte Malakasa kampında yaşadığı belirtildi. Sağlık yetkilileri göçmenin nasıl enfekte olduğunu izlemek için çalışmalarına devam ediyor, bu kişinin temas kurduğu diğer kişilere de testler yapılıyor. Yunanistan’da Perşembe günü de Ritsona göçmen kampı 20 sığınmacının pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınmıştı. Sağlık Bakanlığı’na göre Atina’nın 40 kilometre kuzey doğusundaki Malakasa kampı iki hafta boyunca karantinada tutulacak, buradaki polis sayısı da arttırılacak.
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