Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da ilk defa oy kullanacak gençler kilit önemde /12 Mayıs 2023 00:42

Yunanistan'da ilk defa oy kullanacak gençler kilit önemde

Resmi verilere göre bu seçimlerde oy kullanma yaşına giren 440 bin Yunan genci bulunuyor ve onların kararları ülkede değişen seçim sistemi nedeniyle daha da belirleyici hale geldi

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Euronews'in haberine göre Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde ilk defa oy kullanacaklar kilit öneme sahip olacak.

Resmi verilere göre bu seçimlerde oy kullanma yaşına giren 440 bin Yunan genci bulunuyor ve onların kararları ülkede değişen seçim sistemi nedeniyle daha da belirleyici hale geldi.

Ülkenin önde gelen 4 ana partisi olana merkez sağda ve hale iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi, merkez sol Syriza, Panhellenik Sosyalist Hareketi (PASOK) ve Kommünist Parti 300 sandalyeli meclis için yarşacak.

Euronews üniversite öğrencilerine kullanacakları ilk oyla ilgili ne düşündüklerini sordu.

Alexa Aggelidou "Benim kararımı hangi partinin ekonomi ve eğitimde en iyi programa sahip olduğu belirleyecek çünkü bunlar uğruna mücadele etmemiz gereken en önemli şeyler," ifadelerini kullandı.

Konstantinos Ksiarhos da "Bunu yıllardır düşünüyorum. Ülke düzelme safhasında ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gençlerin mutlaka oy kullanması gerektiğini düşünüyorum çünkü onlar ülkenin geleceği," dedi.

Giannis Katsouri ise kararını vermiş bile. Katsouri "Şu anda ülkenin Yeni Demokrasi liderliğinde toparlandığını düşünüyorum. İstikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var, ülke için en iyisi bu," sözlerini sarfetti.

Öte yandan hala kararsız olan gençlerin sayısı da bir hayli fazla. Hiçbir partinin tek başına hükümet kormak için yeterli oy alamayacağını düşünen bazı yorumcularsa koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırsa gençlerin yeniden sandık başına gitme ihtimalini hiç de düşük görmüyor.

Böyle bir durumda temmuz başında yeni bir seçim yapılacak ve seçi kanununda yapılan değişimle birinci partiye otomatik olarak fazladan 30 sandalye verilebilecek. Ama bu bile partilerin çoğunluk sağlamasına yetmeyebilir. Bu nedenle üçüncü bir seçim ihtimalini düşük görmeyenler de mevcut.
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