Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı /04 Ocak 2021 14:59

Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı

Ülkede Çalışma ve Sosyal İşler, Enerji ve Çevre, İçişleri, Makedonya-Trakya ile Tarım ve Gıda Bakanlıklarında değişikliğe gidildi. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos kabinedeki mevcut koltuklarını korudu.

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Yunanistan'da hükümet, kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Ülkede yeni göreve gelen Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabinede yapılan yeni atamaları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na Yiannis Vroutsis'in yerine eski Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hadzidakis'in getirildiğini söyleyen Tarantilis, Hadzidakis'ten boşalan Enerji ve Çevre Bakanlığını ise milletvekili Kostas Skrekas'ın doldurduğuna işaret etti.

Tarantilis, Tarım ve Gıda Bakanı Makis Voridis'in İçişleri Bakanlığı görevini üstlendiğini kaydederek, Voridis'ten boşalan koltuğa ise milletvekili Spilios Livanos'un oturduğunu aktardı.

Kendisinin de bu revizyon kapsamında, Hükümet Sözcülüğü görevini Stelyo Petsas'tan devraldığını dile getiren Tarantilis, eski Hükümet Sözcüsü Petsas'ın ise İçişleri Bakan Vekilliği’ne atandığını dile getirdi.

Tarantilis, Makedonya-Trakya Bakanlığına ise Stavros Kalafatis'in getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un kabinedeki mevcut koltuklarını koruduğu görüldü.

Yeni kabinenin, yarın cumhurbaşkanlığında düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacağı belirtildi.
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