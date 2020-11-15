Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da koronadan en yüksek vefat sayısı açıklandı /15 Kasım 2020 22:10

Yunanistan'da koronadan en yüksek vefat sayısı açıklandı

Yunanistan, 24 saatte 71 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyururken, bu rakamın salgın başından beri ülkedeki en yüksek vefat sayısı olduğu belirtildi.

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 Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM 

Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.

Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı.Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor 
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