Yunanistan'da koronadan en yüksek vefat sayısı açıklandı

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.





SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM





Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.





Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı.Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor