Yunanistan'da Mitsotakis yeniden kazanabilecek mi?

Mitsotakis'in istikrar vurgusu ve biriken borçlar





Tren faziası ve casus yazılım skandalı puan kaybettirdi

Ülkede 28 Şubat'ta yaşanan tren faciası, Mitsotakis'in oylarında belirgin düşüşe yol açtı. Çoğu üniversite öğrencisi 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası, 55 yaşındaki Mitsotakis'in lanse etmeye çalıştığı "işini profesyonelce yapan reformcu" imajına darbe indirdi. Hükümet, kilometrelerce fark edilmeden birbirine doğru yol alan ve kafa kafaya çarpışan trenlerin yol açtığı faciayla ilgili "insan hatasından kaynaklandı" söylemine sarıldı. Ancak kazanın ülkede yıllardır tasarruf önlemleri, adam kayırma ve uyarıların yetkililerce dikkate alınmaması sonucu ihmal edilen personel ve altyapı eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Seçimler ikinci tura kalabilir





16 yaşındakiler ve yurt dışındaki Yunanlar ilk kez oy kullanabilecek



