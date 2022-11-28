Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan, geri itme iddialarıyla bir kez daha gündemde. Bu sefer, sığınmacılara yapılan kötü muamele cep telefonu kameralarınca kaydedildi.





Sosyal medyada yer alan bilgilere göre sabahın erken saatlerinde 5'i çocuk ve 1'i bebek olmak üzere toplam 16 kişilik grup Meriç'i geçerek Yunanistan topraklarına ulaştı. Ancak Yunananistan'da kötü muamele ile karşılaştılar.





Bu esnada yaşananlarsa bir sığınmacı tarafından kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan mülteci grubu ve siyah kıyafetli belinde tabancaları gözüken iki kişi görülüyor. Siyah kıyafetli kişiler, mültecilere itip-kakarak, zaman zaman ayakları ile mültecilerin üzerlerine basarak ve korkutarak kötü muamelede bulunuyor. Sığınmacıların korkuları ise seslerine ve konuşmalarına yansıyor.





Sığınmacılar, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf koordinatlarına göre Yunanistan sınırı içerisindeler.













Geri itilme kabusu yaşayan 5 çocuk ve 1 bebek ile birlikte toplam 16 kişilik grup yasal sığınma hakkını kullanmak üzere yetkililerden yardım istiyor.



