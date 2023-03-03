Sendikalar: Yıllardır uyardık, duymazdan gelindi

Ancak bu açıklamalar halk arasındaki öfkeyi yatıştırmaya yetmedi. Dün başlayan protesto gösterileri bugün de devam ederken demiryolları çalışanlarının başlattığı 24 saatlik grev nedeniyle demiryolu taşımacılığı felç oldu.

Üç hafta önce uyarı mektubu yazılmış



