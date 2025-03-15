Yunanistan'da tren kazası: Mitsotakis'ten kabine değişikliği





Yunanlar erken seçim istiyor

İki yıl önce yaşanan tren kazasına ilişkin tepkilerin dinmediği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis kabinede değişiklik yaptı.DW Türkçe'de yer alan habere göre Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Başbakan'ın Ekonomi ve Maliye, Ulaşım, Göç ve Sivil Koruma Bakanlarının da aralarında olduğu bazı kritik bakanlıkların başındaki isimleri değiştirdiğini açıkladı. Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanlarının ise görevlerine devam edecekleri kaydedildi.Tren kazası nedeniyle hükümet üzerindeki baskı artmıştı. Yaşanan geniş çaplı protestoların ardından geçen Cuma günü hükümet yapılan bir güven oylamasını daha kıl payı geçmeyi başardı. 300 sandalyeli parlamentoda 157 milletvekili hükümet lehinde oy kullandı, ancak oylamanın ardından da protesto gösterileri sürdü.Ayrıca Yunan parlamentosu, kazadan hemen sonra Mitsotakis tarafından olay yerine gönderilen üst düzey bir yetkilinin, kaza alanının buldozerlerle temizlenmesine izin verip vermediğini araştırmak üzere bir soruşturma başlatılmasına onay verdi.Önceki parlamento komitesi ise geçen yıl Mart ayında tamamladığı soruşturmasına üst düzey politikacıların sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna varmıştı.28 Şubat 2023'te 350'den fazla yolcu taşıyan bir tren bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmış, olayda çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti. İki trenin Atina-Selanik hattında herhangi bir alarm verilmeksizin kilometrelerce aynı hat üzerinde seyrettikleri belirtilmiş, kazanın hatalı ekipman ve insan hatasından kaynaklandığı belirtilmişti.Kazaya ilişkin 40'tan fazla kişi hakkında dava açıldı. Trenlerin yönlendirilmesinden sorumlu olan yerel istasyon şefi de yargılananlar arasında bulunuyor.Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından finanse edilen bir uzman raporu, yük treninin yasadışı ve bildirilmemiş patlayıcı kimyasallar taşıdığını ve bunun ölü sayısının yükselmesinde rolü olduğunu öne sürmüştü. Geçen ay Yunanistan'ın devlet havacılık ve demiryolu güvenliği araştırma kurumu da, kaza yerinde "bilinmeyen bir yakıtın olası varlığını" tespit ettiğini ve bu maddenin çarpışmadan kurtulan bazı yolcuların ölümüne neden olan "muazzam bir ateş topuna" yol açtığını belirtti.İtalyan şirketi Hellenic Train tarafından işletilen trenin sahipleri ise yasa dışı yük taşındığı iddialarını reddetti.Yunanistan'da yapılan güncel kamuoyu yoklamaları, Yunanların çoğunluğunun hükümetin kaza yerindeki kanıtları ört bas etmekte parmağının olduğuna inandığını gösteriyor. Star TV için yapılan bir ankete göre, halkın yarısından çoğu erken seçimlere gidilmesini talep ederken, yüzde 65'inden fazlası hükümet yetkililerinin kaza nedeniyle adalet karşısına çıkması gerektiğini savunuyor.Facianın ikinci yıldönümünde düzenlenen protestolara için ülke çapında yüz binlerce kişi katılmıştı. Atina'daki gösteri, 1974'teki askeri diktatörlüğün sona ermesinden bu yana en büyük protesto olarak nitelendirildi.