Yunanistan'da tren kazasının öfkesi dinmiyor

Tren ve metroların grevde olduğu ülkede protestocular pazar günü, "Kahrolsun katil hükümetler" yazılı pankartlarla kazaya ilişkin ihmallere tepki gösterdi.



Parlamento önünde kazada hayatını kaybedenlerin anısına siyah balonlar bırakıldı.



Polis protestolara sersemletici el bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler tarafından çöp kutuları ateşe verilirken polise molotof kokteylleri atıldı.



Yunanistan'da başkent Atina'dan Selanik'e 350 yolcu taşıyan tren, 28 Şubat Salı günü gece yarısı Larissa kenti yakınlarından geçerken yük treniyle çarpıştı.



Kazaya en yakın kasaba olan Larissa'daki istasyon şefi sorumluluğunu kabul ederken Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis kaza nedeniyle istifa etti.



Tren kazası sonrası harap olmuş demir yolu ağına, sinyalizasyon sistemindeki çeşitli sorunlara ve demir yollarındaki güvensizliğe dikkat çekildi.



Başbakan Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada kurbanların ailelerinden özür dilemişti.



Protestolara katılan muhasebeciler sendikası başkanı Michalis Hasiotis, "Büyük bir öfke duyuyoruz. Kâr hırsı ve yolcuları korumak için gerekli önlemlerin alınmaması, ülkemizdeki en kötü demir yolu trajedisine neden oldu." şeklinde konuştu.



AFP'ye konuşan demir yolları sendikası başkanı Nikos Tsikilakis ise "Bu ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor, hastaneler acı içinde, okullar kapanıyor, ormanlar yanıyor... Kiminle dalga geçiyorlar?" dedi.



Protestocular cuma günü de demir yolu şirketi Hellenic Train'in başkentteki genel merkezinin önünde "katiller" sloganları atmış ve binanın cephesine kırmızı harflerle bu kelimeyi yazmıştı.