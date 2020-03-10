Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da tüm üniversite ve okullar kapatıldı /10 Mart 2020 21:52

Yunanistan'da tüm üniversite ve okullar kapatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüsle ilgili Yunanistan'da yeni bir adım atılmaya hazırlanıldığı ifade edildi. Ülkede tüm okul ve üniversiteler 14 gün boyunca kapatılıyor.

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Yunanistan'da yeni koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm okul ve üniversiteler 14 gün boyunca kapalı kalacak.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, tüm okulların ve üniversitelerin, yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınını kontrol altında tutma çabalarının bir parçası olarak 14 gün boyunca kapanacağını duyurdu.

Karar, tüm devlet okullarını, anaokullarını ve üniversiteleri kapsıyor. Kikilias, bu adımın virüsün yayılmasını azaltmayı amaçladığını belirtti.

Bakan, okulların kapanmasından etkilenen çalışan ebeveynlere ve işletmelere yardımcı olmak için özel önlemler alınacağını söyledi.
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