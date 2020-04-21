Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da turizm sektörü zorda: İflası bekliyorlar /21 Nisan 2020 00:04

Yunanistan'da turizm sektörü zorda: İflası bekliyorlar

Koronavirüs nedeniyle yaşanan kısıtlamalar dünyada turizm sektörünü de zora sokmaya devam ediyor. Yunanistan'daki otel işletmecilerinin de yüzde 65'inin iflas beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, tüm dünyada turizm sektörüne büyük bir darbe indirirken Yunanistan'da otel işletmecilerinin önemli bir kısmı iflas beklentisi içinde.

Sputnik'in haberine göre; Yunanistan Otel İşletmeciliği Odası tarafından otel işletmecilerinin katılımıyla yapılan ankete göre pandemi nedeniyle ertelenen ve ne zaman açılacağı belli olmayan yeni sezon öncesi iflas beklediğini belirtenlerin oranı yüzde 65 oldu. Bunların 18.3'ü iflası kuvvetle muhtemel bir seçenek olarak görürken, yüzde 46.6 da iflası ihtimal dahilinde gördüğünü kaydetti.

Şirketlerin yüzde 95'i bu sezon gelirlerinde düşüş olacağını düşünürken bu düşüşün ortalama yüzde 56.3 oranında olacağı tahmin ediliyor.

Beklentiler, bu yıl Yunan otelcilik sektörünün toplam kaybının geçen yıla oranla 10 milyar euro seviyesinde olması yönünde.

Ülkedeki tüm oteller, Koronavirüs'le mücadele kapsamında 30 Nisan'a kadar kapalı tutulacak olup bu sürenin bir müddet daha uzatılabileceği düşünülüyor. Zira iyimser senaryoya göre 2020 turizm sezonunun açılışı için 1 Temmuz tarihi öngörülüyor.
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