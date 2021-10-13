Samanyolu Haber /Medya / Yunanistan'da yanlış haber yapana para ve hapis cezası geliyor /13 Ekim 2021 22:00

Yunanistan'da yanlış haber yapana para ve hapis cezası geliyor

Yunanistan'da yanlış haber yapanlar için para ve hapis cezası uygulanması yönündeki düzenleme planı tartışılırken, Yunanistan yönetimine ise söz konusu öneriyi geri çekmeye çağrısı yapıldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Kuruluşu (MFRR) Yunanistan yönetimini “yanlış haber” yayımlamaktan suçlu bulunan gazetecilere para ve hapis cezası getirecek olan öneriyi geri çekmeye çağırdı. MFRR, tasarıdaki muğlak tanımın ve yaptırımların basın özgürlüğünü ve zaten baskı altında olan bağımsız gazeteciliği engelleyeceğini bildiren bir açıklama yayımladı.

Yunanistan’da Adalet Bakanlığı, “kamuoyunda endişe veya korku meydana getirebilecek veya halkın ulusal ekonomiye olan güvenini sarsabilecek yanlış haberler yaymaktan” suçlu bulunanlara hapis cezaları içeren bir yasa değişikliği önerisi sundu.

"OTOSANSÜR POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK"

Article 19, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve OBC Transeuropa (OBCT) yanlış bilgilerin Yunan toplumu ve dünyadaki diğer devletler için oluşturduğu ciddi tehdidi anladığını ancak basına verilecek cezaların yarardan çok zararla sonuçlanacağını belirtti.

Açıklamada “Dünyanın her yerinde gördüğümüz gibi, bu tür belirsiz ifadelere sahip yasaların öznel yorumu, meşru habercilik sansürüne kapı açabilir. 191. maddenin güçlendirilmesi, gazetecilerin kovuşturma ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalması için yalnızca ek bir yol meydana getirecektir. Doğrudan uygulanmasa bile, bu tür yasalarda otosansür potansiyeli çok büyüktür” denildi.
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