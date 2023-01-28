Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni gelişme





Ülkenin üçüncü büyük partisi konumundaki sosyalist çizgideki PASOK liderinin geçen yıl ağustos ayında telefonunun 2021 yılında EYP tarafından dinlendiğini söylemesinin ardından devletin dinleme yaptığı iddiaları çığ gibi büyüyor.

300 sandalyeli Meclis'teki oylamaya 299 milletvekili katıldı. 143'e karşı 156 oy red oyu çıktı. Böylece iktidar partisi, güvensizlik testini atlatmış oldu.Oylama öncesi Meclis'te yapılan görüşmelerde SYRIZA Lideri Aleksis Çipras, dinlemelerden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sorumlu olduğunu dile getirdi.Miçotakis'i aylardır konuya ilişkin soruları cevaplamaktan kaçınmakla suçlayan Çipras, "Bugün, anayasanın iletişim gizliliğini koruma görevi verdiği, devletin resmi kurumundan kanıtlar var." dedi.Çipras, Yunanistan Silahlı Kuvvetler mensuplarının dinlendiğine ilişkin iddiaları da hatırlatarak, bu dinlemelerin silahlanma programları ile ilişkisi olup olmadığını sordu.Hükümetin 3,5 yılda silahlanma programları için yaklaşık 15 milyar euroluk imza attığını belirten Çipras, konuşmasında "Yunan vergi mükelleflerinin paralarında kontrol edilmeyen bir euro bile olmayacak. Para akışları için tüm kararları tek tek araştıracağız." ifadelerine yer verdi.Miçotakis ise cevabi konuşmasında, kendisinin üzerine düşen siyasi sorumluluğu alarak, sorumlu isimleri görevden aldığını belirtti.Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP) milli güvenlik için önemine değinen Miçotakis, hükümetin EYP'in işleyişi için getirdiği yeni yasal düzenlemenin, kişisel haklar ile güvenlik arasında denge kurduğunu iddia etti.Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, çarşamba günü Meclis'te yaptığı konuşmada başbakanı ve hükümeti dinleme skandalından sorumlu tutarak, Meclis'e gensoru önergesinde bulunmuştu.Ülkede dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.Yunanistan ulusal istihbarat teşkilatı başkanı telefon dinleme skandalı nedeniyle istifa etti???????Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.Keza sol eğilimli bir gazete geçen ay aralarında bakanların da bulunduğu 30'dan fazla kişinin telefonlarına yerleştirilen zararlı yazılımlar aracılığıyla devlet tarafından izlendiğini yazmıştı.