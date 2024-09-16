Yunanistan'daki Türk mafyası gündem oldu: 'Gizli servisler de kullanabilir!'

Komşu Yunanistan'da güvenlik makamlarının hazırladığı belirtilen gizli bir raporda, 'Türk mafyaların Yunanistan'a hibrit bir tehdit oluşturduğu' belirtildi.







Kathimerini gazetesinden Yiannis Souliotis'in haberine göre, Türk mafyasının Yunanistan'daki faaliyetlerini konu alan rapor, ülkenin 'gizli servisler tarafından bir araç olarak kullanılması riskine dair de ciddi bir uyarı' niteliğinde. Birden fazla sayfadan oluştuğu belirtilen raporun üç gün içinde iki farklı olayda silahlı Türklerin gözaltına alındığı bir dönemde basına yansıdığı ifade edilirken, raporu yazanlar, potansiyel suçluların casusluk ağlarınca çalıştırılmasını da 'tırmanan bir tehdit' olarak nitelendirdi.





'YABANCI DEVLET AKTÖRLERİ TARAFINDAN DA KULLANILABİLİRLER'





Raporda, Yunanistan'ın Türkiye'deki rakip organize suç örgütlerinin 'hesaplaşma' alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekildi. Kathimerini de konuya ilişkin olarak, Eylül 2023'te Loutsa'da altı kişinin öldürüldüğü olayı hatırlattı. Raporda, aynı zamanda Türk suç örgütlerinin 'hibrit operasyonlar düzenlemek gibi gizli operasyonlar gerçekleştirmek için siyasi saikli aktörler ve istihbarat servisleri tarafından da kullanılabileceği' iddia edildi.





"Bu, tırmanan bir tehdit" denilen 'gizli' ibareli raporda, Yunanistan'da faaliyet gösteren Türk suç ağlarının 'yabancı devlet aktörleri tarafından etkin bir şekilde araçsallaştırılabileceği' de ileri sürüldü. Yunanistan'da Eylül 2023'ten bu yana yaşanan olayların analizine yer verilen raporda, kullanılan metodoloji konusunda bazı ortak özellikler olduğu savunuldu. İddiaya göre, bu kişiler 'yasadışı bir şekilde Yunanistan'a girerken, sığınma başvurusu yapabilmek için PKK üyesi ya da Gülen ağının destekçisi olduğunu' söylemişti.





'ÇOĞUNLUKLA ATİNA VE DOĞU VE ATTİCA'DA KONAKLIYORLAR'





Habere göre, mafya üyesi olduğu iddia edilen söz konusu kişiler, aynı zamanda Türkiye'de 'uydurma' davalar ile karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor, pahalı araçlar kullanıp fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşıyor, ancak bu esnada Airbnb üzerinden kiralanmış mülklerde konaklıyor. Konaklama için ise Yunanistan'daki Türkleri de 'kullanarak' başkent Atina'nın merkezini ya da Attica'nın doğusunu tercih ediyorlar.





Gizli raporda da konuya ilişkin olarak "Yunanistan'da ya da Avrupa Birliği veya Batı Balkanlar'daki diğer ülkelerde bulunan Türklerle sinerji peşindeler" değerlendirmesine yer verildi. Raporda ülkede 'Kürt kökenli Trük suçluların varlığının, çoğu zaman zulme uğramış Kürtlerle dayanışmaya katılan anarşist-otoriterlik karşıtı çevrelerden kişilerle bağlantı veya iletişim riskini beraberinde getirdiği' iddiası da dile getirildi.