Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'daki Türkiye anketinden bakın ne sonuç çıktı /06 Eylül 2020 21:51

Yunanistan'daki Türkiye anketinden bakın ne sonuç çıktı

Yunanistan'da yapıldığı belirtilen ankete göre katılımcıların yüzde 69,8’i Türkiye ile son dönemde artan tansiypnu düşürmek için diyalog çabalarını faydalı görüyor.

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Yunanistan’da yayımlanan Ta NEA gazetesinde yer alan ankete göre kamuoyunun yüzde 69,8’i son dönem tansiyonu düşürmek için Türkiye ile diyalog çabalarını faydalı görüyor.

Doğu Akdeniz gerilimi Türkiye ile Yunanistan hükumetlerini karşı karşıya getirirken halkın bir kesimi meseleye diyalog temelinde yaklaşılabileceğini belirtti. GPO Araştırma Şirketi’nin, Yunan Ta NEA gazetesi için yaptığı ankete katılanların yüzde 69,8’i tansiyonu düşürmek için diyalog çabalarını faydalı bulduğunu kaydetti. Siyasi partilere destekte iktidardaki Yeni Demokrasi yüzde 39,5’le ilk sırada yer aldı.

ÇATIŞMA RİSKİNİ YÜKSEK BULANLARIN ORANI YÜZDE 63,7

Araştırmanın en dikkat çekici bölümü ise Türkiye ile ilgili sorulara verilen karşılıklarda kendini gösterdi. ‘Yakın gelecekte Türkiye’yle ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 63,7’si ‘yüksek’, 34,5’i ‘düşük’ cevabını verdi. Türkiye’ye karşı askeri güç kullanma seçeneği ise yüzde 49,2 ile ‘Evet’, yüzde 47,1’le ‘Hayır’ şeklinde ortaya çıktı.

MİÇOTAKİS’E DESTEK ÇİPRAS’IN İKİ KATI

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis’i göreve uygun bulanların oranı yüzde 52,3 olurken eski Başbakan Aleksis Çipras’ı bu makamda görmek isteyenler 26,2’de kaldı.
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