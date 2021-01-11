Yunanistan'dan 12 mil açıklaması

Yunanistan, batı kıyılarındaki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma planlarında son aşamaya yaklaştı. Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, İyon Denizi'ndeki kara sularının 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısının bu hafta mecliste görüşülmeye başlanacağını açıkladı.







Tarantilis, "Bu tarihi bir karar. Yunanistan bu bölgede kara sularını 12 mile çıkarıyor ve 1947'den beri ilk kez topraklarını genişletiyor. Helen Cumhuriyeti, diğer egemenlik alanlarında da haklarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.





Türkiye için savaş sebebi





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarma planını açıklamış, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'nin 1995 yılında aldığı karara atıfla Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bu yönde bir adım atması durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını bildirmişti.





Yunanistan İyon Denizi'nde İtalya ve Arnavutluk ile komşu olmasına rağmen kara sularının 12 mile çıkarılması Ege Denizi'ndeki hak iddialarını da gündeme getirecek. Yunanistan, 1982 yılında imzalanan ve taraf olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfla Ege'de de kara sularını 12 mile çıkarabileceğini savunuyor. Sözleşmenin 3'üncü maddesi, sözleşmeye taraf ülkelerin kara sularının genişliğini 12 deniz milini aşmayacak şekilde tespit etme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye ise Sözleşme'ye taraf değil.





Çavuşoğlu'na yanıt: Elimize henüz davet ulaşmadı





Diğer yandan Yunanistan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkla ilgili olarak istikşafi görüşmelere yeniden başlama çağrısına yanıt verdi. Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'den henüz bu yönde bir davet alınmadığı belirtilerek kıta sahanlığı dahil olmak üzere egemenlik haklarıyla ilgili görüşmelere hazır olunduğu kaydedildi.





Bakanlık sözcüsü Aleksandros Papaioannu, "Yunanistan, Türk tarafından gelecek, Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi konusunda bu tür bir davete uluslararası hukuk uyarınca yanıt verecektir" açıklamasını yaptı.





Çavuşoğlu'nun daveti





İki ülke arasında son tur istikşafi görüşmeler 2016 yılında sona ermişti. Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürüten arkadaşlarımız Yunanistan’daki muhatapları ile belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Edi Rama'nın daveti üzerine yine Tirana'ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile de görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler de bu ay içinde başlar" demişti.





Yunanistan'da zorunlu askerlik süresi uzatılıyor





Öte yandan Doğu Akdeniz'de doğal gaz keşif ve sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan savunma harcamaları ve ordu reformuna da hız verdi. Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan'da Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresininbir yıla çıkarılması, asker sayısının da 100 bin'den 133 bine yükseltilmesi planlanıyor.





Başbakan Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı yaklaşık 11,5 milyar euroluk savunma programı kapsamında Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağının alımının bu hafta meclisin onayına sunulması bekleniyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılması planlanıyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.