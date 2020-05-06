Yunanistan'dan 8 yıl bir Suriye ile ilgili bir ilk

Yunanistan, eski Suriye ve Rusya Büyükelçisi Tasia Athanassiou'yu Suriye Özel Temsilcisi olarak atayarak, iki ülke arasında 8 yıl önce sonlandırılan diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması adına bir adım attı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, eski Suriye ve Rusya Büyükelçisi Tasia Athanassiou'yu Suriye Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı.





Atama, Yunanistan ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi yolunda bir adım niteliği taşıyor.





Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu atama, Suriye'yle uluslararası irtibat ve bununla ilişkili olan insani faaliyetlerin yanı sıra halihazırda süren Suriye'nin yeniden inşasına dahil olmayı kapsayacak" denildi.





Bakanlık, Athanassiou'nun iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesildiği dönemde Suriye Büyükelçisi olduğunu hatırlattı. Athanassiou, bu görevi 2009-2012 yılları arasında yürütmüştü.





Atamayla birlikte, Yunanistan'ın Şam'daki büyükelçiliğinin yakın zamanda yeniden açılacağı tahmin ediliyor.





Yunanistan, 2012 yılında Antonis Samaras'ın başbakan olduğu dönemde, NATO ve Avrupa Birliği'nin baskısıyla Suriye'yle diplomatik ilişkileri kesmişti.





Kathimerini gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, söz konusu atamanın Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikasının bir parçası olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, bunun diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik bir "ilk adım" olduğunu sözlerine ekledi.