Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan AB'ye acil Türkiye talebi /30 Temmuz 2020 19:43

Yunanistan'dan AB'ye acil Türkiye talebi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’ye karşı yeni yaptırım listesi hazırlanması için AB’ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

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Basın toplantısında konuşan Petsas, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin provokasyona devam etmesi halinde AB’den önlem yani yaptırım listesi hazırlamasını talep etti” dedi.Petsas, Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edilmesine kayıtsız kalmayacağını herkese açık şekilde anlattıklarını kaydetti.

Bu arada Petsas, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası yakınındaki çalışmalarına ara vermesini olumlu bulduklarını ancak Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yeni NAVTEX ilan etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeni NAVTEX kararının Türkiye’nin hukuk dışı eylemlerinin devamı niteliğinde olduğunu savunan Petsas, “Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bu sabah telefon görüşmesi yaptı. Biz, Kıbrıs’ın tarafındayız” diye ekledi.  

Türkiye, yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurmuştu. Buna göre Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz’de çalışma yapacak.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Doğu Akdeniz’in ‘bir barış denizine dönmesi için’ Türkiye’nin her çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtmiş ve “Oruç Reis’in arama tarama yapması planlanan yer aslında Meis adasına 180 km uzakta” demişti.

Söylenenlerin aksine adaya çok yakın bir yerde arama olmayacağını belirten Kalın “Buna rağmen cumhurbaşkanımız yapıcı olalım ve bir müddet bekletelim’ dedi” diye konuştu.
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