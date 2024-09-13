Yunanistan'dan AB'ye 'elektrik fiyatlarına müdahale' çağrısı

Orta ve Doğu Avrupa'da hızla yükselen enerji fiyatlarına işaret eden Mitsotakis, Komisyon'un ülkeler arasında enerji transferine yönelik sınır ötesi projelere de destek vermesini istedi. Yunanistan'da, Nisan ayından Ağustos'a kadarki beş aylık dönemde elektrik fiyatları iki kat artmış durumda.





Bu faktörlerin yanında, AB ülkelerinden elektrik ithalatına giderek daha bağımlı hale gelen Ukrayna'ya işaret eden Mitsotakis, bunun da ek yük oluşturduğunu ifade etti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın saldırıları nedeniyle bu yıl ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin yarısının tahrip edildiğini bildirmişti.





Atina, hızla artan elektrik fiyatları nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) harekete geçmesini talep etti. Birlik çapında bir enerji piyasaları düzenleyicisi kurum oluşturulmasını talep eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, AB'nin icra organı olan AB Komisyonu'na yazdığı mektupta, talep ettiği düzenleme kurumunun AB çapında enerji piyasalarını denetleme yetkisine sahip olması gerektiğini vurguladı.Ülkesinde Nisan ayında megavatsaat fiyatı 60 euro olan elektrik fiyatlarının Ağustos ayında 130 euroya yükseldiğini kaydeden Mitsotakis, "Vatandaşlarımıza ödedikleri fiyatın aniden nasıl bu kadar yükseldiğini ikna edici bir şekilde açıklayamıyoruz. Bu siyasi açıdan kabul edilemez bir durum" dedi.Yunanistan Başbakanı, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde de yaşanan fiyat artışlarında bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar, enerji altyapısındaki arızalar ve iklim değişikliği kaynaklı olarak hidroelektrik santrallerindeki rezervuarlarda kuruma gibi faktörlerin etkili olduğunu kaydetti.AB geçen yıl, tüketicileri korumak ve sabit fiyatlı sözleşmeleri teşvik için enerji piyasası düzenlemelerinde değişikliklere gitme kararı almıştı. Ancak yenilenebilir enerji üretimini hızla artıran ülkeler dahil olmak üzere, enerji fiyatlarında önemli bir düşüş gerçekleşmedi. Fiyatlardaki güçlü dalgalanmada elektrik santrallerinin halen büyük ölçüde doğal gaz ile çalışıyor olmasının etkili olduğu belirtiliyor.AB'nin kendi hesaplamalarına göre onlarca yıllık elektrik şebekelerinin bakım-onarımı ile şebekelerde taşınan yenilenebilir enerji payını artıracak modernizasyon işlemleri için 2030'a kadarki dönemde 584 milyar euroluk kaynağa ihtiyaç bulunuyor.