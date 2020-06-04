Yunanistan'dan AB'ye Türkiye ile ilgili Doğu Akdeniz mektubu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama planlarına ilişkin olarak AB yönetimine mektup gönderdiği belirtildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Petsas, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın TPAO’nun sondaj çalışmaları için ek ruhsat başvurusunda bulunduğu alanların haritasını yayımlamasının ardından dün Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Avrupa Birliği yönetimine mektup gönderdiğini açıkladı.





Miçotakis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup gönderdiğini bildiren Petsas “Türkiye tarafından tırmandırılan olası bir gerilim Yunan-Türk krizine değil ama tümüyle AB-Türkiye ilişkilerinde bir krize yol açacak” diye konuştu.





Petsas ayrıca Miçotakis'in, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile dünkü görüşmesi sırasında Atina'nın Türkiye'nin faaliyetleri konusunda AB'li partnerlerinin desteğini alacağından emin olduğunu belirttiğini söyledi.





TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.





Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşmıştı.



