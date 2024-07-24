Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade kararı AİHM'e takıldı /24 Temmuz 2024 15:27

Yunanistan'dan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade kararı AİHM'e takıldı

Yunanistan'da en üst düzey idari mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla tanınan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilebileceğine karar verdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan'da en üst düzey idari mahkeme olan Devlet Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yolsuzluk iddialarıyla tanınan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilebileceğine hükmetti.

Yeşildağ, Kasım 2023'te Yunanistan'ın Ferecik kasabasında Yunan güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Yerel basın, Yeşildağ'ın Türkiye-Yunanistan sınırını kaçak yolla geçtiği gerekçesiyle tutuklandığını bildirmişti. Ankara ise 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı Türkiye'de hüküm giydiği için hakkında Interpol nezdinde yakalama kararı çıkarttığı Yeşildağ'ın Yunanistan'dan iadesini talep etmişti.

Reuters haber ajansının ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Yeşildağ Türkiye'de geçmişteki suçlarından ötürü kendisine verilen hapis cezasının bir kısmını çektiğini, geri kalanınınsa affedildiğini belirtti.

Devlet Konseyi'nin kararını duyuran ajans, Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğinin, 54 yaşındaki bu şahsın Yunanistan'da geçen Eylül ayında yaptığı iltica başvurusunun sonucuna bağlı olduğunu belirtti. Geçmişte Erdoğan ailesine yakın bir isim olduğunu iddia eden Yeşildağ, Türkiye'ye iade edildiği takdirde, Cumhurbaşkanı'yla ilgili suçlamaları nedeniyle hayatının tehlikede olacağını savunuyor.

AİHM kararı

Reuters'a bilgi veren yargı kaynakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ise Yeşildağ'ın olası iadesinin 23 Ağustos'a kadar askıya alınması yönünde karar verdiğini bildirdi.

Yunanistan'da geçen Şubat ayında Yargıtay da Yeşildağ'ın itirazını reddederek iade kararını uygun bulmuştu. Ardından Yunanistan Adalet Bakanlığı da Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay vermişti. Yeşildağ da bunun üzerine Devlet Konseyi'ne başvurmuştu.
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