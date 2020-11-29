Yunanistan'dan Almanya'ya Türkiye eleştirisi

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye’ye silah satışını durdurmayan Almanya’yı eleştirdi.





DW'nin haber portalı Politico'dan aktardığına göre, Dendias "Almanya'nın, Atina'nın Türkiye'ye karşı uygulanmasını istediği silah ambargosunu hayata geçirmek için devasa ekonomik gücünü kullanmaya yanaşmamasını gerçekten anlayamıyorum" ifadesini kullandı.





Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ayrıca geçen ekim ayında Alman mevkidaşı Heiko Maas'a yolladığı mektupla, Türkiye'ye yönelik silah ihracatının kesilmesini istemişti.





Atina'daki siyasi çevreler, Türkiye ile yaşanan sorunlar konusunda Almanya'nın takındığı tavırdan duydukları hoşnutsuzluğu uzun süredir dile getiriyor.





Almanya'nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutmasını anlayabildiğini belirten Dendias, "Ancak Almanya da, iki Avrupa Birliği üyesi ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden bir ülkeye silah temin etmenin çelişkisini anlamalı" dedi.





AB liderlerinin aralık ayında yapacakları zirvenin gündeminde Türkiye'ye olası yaptırımlar da bulunuyor.