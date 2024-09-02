Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan 'Altın Vize' fiyatlarına zam kararı: 3'e katlandı /02 Eylül 2024 15:35

Yunanistan'dan 'Altın Vize' fiyatlarına zam kararı: 3'e katlandı

Yunanistan'ın 250 bin Euro olan altın vize 800 bin Euro’ya çıktı. 1 Eylül’den itibaren emlak alımı yoluyla Yunanistan’da oturma izni edinebilmek için yabancılar daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Atina, Türk ve Çinli yatırımcıların ağırlıklı olarak yararlandığı “Altın Vize” (Golden Visa) uygulamasının şartlarını zorlaştırıyor. Büyük kentlerde “Altın Vize” alabilmek için yapılması gereken asgari yatırım 800 bin Euro'ya çıkarıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olmayanlar, 1 Eylül’den itibaren emlak alımı yoluyla Yunanistan’da oturma izni edinebilmek için daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

ALTIN VİZE ÜÇE KATLANDI

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te ve büyük adalarında bugüne dek “Altın Vize” alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor.

ÇİNLİLER VE TÜRKLER ALTIN VİZEDE YARIŞIYOR

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı’nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.

Gerekli emlak yatırımını yapan kişiye verilen “Altın Vize”, o kişinin aile üyelerini (birinci dereceden akrabalar) de kapsıyor ve 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Söz konusu emlak beş yılın ardından hâlâ “Altın Vize”yi alan kişiye ait ise uygulama beş yıl daha uzatılıyor.
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