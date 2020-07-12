Samanyolu Haber /Kültür / Yunanistan'dan Ayasofya cevabı /12 Temmuz 2020 19:02

Yunanistan'dan Ayasofya cevabı

1934 yılından beri müze olarak hizmet veren Ayasofya yeniden camiye dönüştürülüyor. Söz konusu karara Yunanistan'dan cevap geldi.

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Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin (Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev) "Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine dönüştürelim" teklifini destekledi.

Yunan Mega televizyonuna mülakat veren Voridis, "Atatürk Müzesi, Helenizm soykırımı müzesine dönüştürülebilir mi?" sorusuna, "Mutlaka cevap verilmeli. Örneğin, böyle bir şey yapılabilir. Derhal yapılmalıdır." dedi.

"ERDOĞAN TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI"

Voridis, Türkiye’nin artık hiçbir Batılı ülke ile iyi ilişkiler içinde olmakla ilgilenmediğini belirterek, "Batı'ya, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın tamamen kontrolden çıktığını göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
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