Yunanistan'dan BM'ye 'adalar' mektubu

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden tartışma konusu olna Ege adaları konusunda Yunan cephesinden yeni bir adım geldiği aktarıldı.Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı üzerine, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun 21 Eylül'de Yunanistan tarafından silahlandırılan ve askerileştirilen adaların statüsüne ilişkin gönderdiği mektuba yanıt olarak dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.Maria Theofili tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, "Türk tarafının tüm iddiaları hukuken, mesnetsiz olduğu için bütünüyle reddedilmektedir" ifadeleri yer aldı.Mektupta, gayri askeri statüdeki adaların "Yunan egemenliği altında olduğu ve bu adaların askersizleştirilmesi yükümlülüğü taşımadığı" belirtildi.