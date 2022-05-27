Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan BM'ye 'adalar' mektubu /27 Mayıs 2022 20:54

Yunanistan'dan BM'ye 'adalar' mektubu

Ege adalarının statüsü ile ilgili Türkiye ile Yunanistan arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye tarafı söz konusu adaların silahlandırılmasının anlaşmalara aykırı olduğunu ifade ederken, Atina yönetiminin ise bu durumun aksini iddia eden bir mektunu BM'ye gönderdiği aktarıldı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden tartışma konusu olna Ege adaları konusunda Yunan cephesinden yeni bir adım geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı üzerine, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun 21 Eylül'de Yunanistan tarafından silahlandırılan ve askerileştirilen adaların statüsüne ilişkin gönderdiği mektuba yanıt olarak dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Maria Theofili tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, "Türk tarafının tüm iddiaları hukuken,  mesnetsiz olduğu için bütünüyle reddedilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, gayri askeri statüdeki adaların "Yunan egemenliği altında olduğu ve bu adaların askersizleştirilmesi yükümlülüğü taşımadığı" belirtildi.
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