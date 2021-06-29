Yunanistan'dan göçmenlere kötü muamele

Göçmenlere karşı uyguladığı kötü muamelelerle gündeme gelen Yunanistan'da yeni bir dram daha yaşandı. Milli Savunma Bakanlığının verdiği bilgiye göre 12 çıplak olmak üzere 42 göçmen, Yunanistan'dan Türkiye tarafına geri itildi.







Edirne sınırında bulunan göçmenler, ifadelerinde Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediğini, sert şekilde davranıldığını, tamamen kıyafetleri çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye zorla ve dövülerek gönderildiklerini söylediler.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada:





"Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.