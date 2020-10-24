Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan ilginç iddia: ABD Boğazlar'a alternatif rota arıyor /24 Ekim 2020 08:49

Yunanistan'dan ilginç iddia: ABD Boğazlar'a alternatif rota arıyor

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan analizde ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın kuzey liman kentlerine altyapı yatırımı yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM


Stavros Tzimas imzasını taşıyan yazıda Washington’un Dedeağaç’a altyapı yatırımlarıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na alternatif bir rota oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Yazıda ABD'nin Dedeağaç limanını Karadeniz ve Kafkaslar ile bağlantı amacıyla kullanmayı planladığı, bu planların gerçekleşmesi halinde bölgede deniz taşımacılığı ve askeri nakliyatın doğasının değişeceği belirtildi.

Amerikan gazı Yunanistan üzerinden taşınacak

Yazıda ayrıca ABD’nin Dedeağaç ve Kavala limanları aracılığıyla ABD doğal gazını Balkanlar ve Orta Avrupa’ya taşımak istediği ileri sürüldü. Yazıda, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) buz blokları halinde önce Dedeağaç limanına getirilip ardından burada yeniden gaza dönüştürülerek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı’na pompalanmasının planlandığı kaydedildi. Gaz, Gümülcine üzerindeki bağlantı boru hattı üzerinden de önce Bulgaristan’a oradan da Avrupa içlerine nakledilecek.

ABD'li yetkililerin Kavala'da bulunan bir yeraltı tesisini de sıvılaştırılmış doğal gaz depolamak için kullanmak istedikleri ve burada depolanan gazın Avrupa’ya nakledileceği ileri sürüldü.

Rusya ve Çin'e karşı duvar örme planı

Tzimas yazısında Amerikalıların Balkan Yarımadası’nın kıyı şeridi boyunca jeopolitik yatırımlarıyla Rusya’nın Akdeniz’deki etkisini ve Çin’in Balkanlardaki genişlemesini durdurmak için bir duvar örmek istediğini belirtti. Bu projenin merkezinde de Selanik’in ve “sancak gemisi” olarak da Dedeağaç’ın seçildiğini ifade etti.

Yazıda tüm planların hayata geçmesi halinde Kuzey Yunanistan kıyılarının ABD doğalgazının Avrupa’ya geçişi için güney kapısı görevi göreceği belirtildi. Avrupa’nın doğalgaz ve petrol ihtiyacının yüzde 25’ini Rusya’dan karşıladığına ve ABD’nin bu durumu değiştirmek istediğine dikkat çekildi.

Kuzey Akım 2'ye yanıt

Yazıda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen ay Yunanistan’a yaptığı resmi ziyarette sarf ettiği sözlere de atıf yapıldı. Pompeo ziyarette “enerji cephesinde iyi haberler var, limanlarda iyi haberler var, tüm bu şeyler Selanik ve bölge halkı için hayatı daha iyi hale getirebilir” diye konuşmuştu.

Rus gazını Polonya ve Ukrayna gibi ülkeleri baypas ederek Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ABD’nin tepkisini çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump Aralık 2019’da boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alan bir yaptırım yasası imzalamış, karara Almanya ve Avrupa Birliği’nden tepki gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'dan ilginç iddia: ABD Boğazlar'a alternatif... Sonraki Haber >>

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:19