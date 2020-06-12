Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan 'Libya anlaşması geçersiz' çıkışı: Karşınızda Avrupa'yı bulursunuz /12 Haziran 2020 11:13

Yunanistan'dan 'Libya anlaşması geçersiz' çıkışı: Karşınızda Avrupa'yı bulursunuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın geçersiz olduğunu belirterek "Türkiye egemenlik haklarımızı ihlale teşebbüs ederse bunun ciddi sonuçları olacaktır" diye konuştu. Miçotakis, Türkiye'nin karşısında sadece Yunanistan'ı değil Avrupa'yı bulacağını söyledi.

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Atina’da düzenlenen "Delfon 20 Ekonomik Forum"da konuşan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değinen Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin "zor" olduğunu ancak iki ülkenin aralarındaki farklılıkları çözmek için konuşabileceklerini belirtti.

Euronews'te yer alan habere göre farklılıklara diyalog aracılığı ile çözüm bulunamaması halinde iki ülkenin anlaşarak Uluslararası Mahkemeye gidebileceklerini söyleyen Miçotakis, "Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık. Dürüstçe konuşabiliriz, sonuçta eğer anlaşamadığımız konusunda mutabık kalırsak bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi Uluslararası Mahkemeye, Lahey’e götürmenin yolları her zaman vardır ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak. Gambot diplomasisi zamanı değil, bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma geçersiz

Miçotakis Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmasına da değindi.

Yunanistan Başbakanı, bu antlaşmanın geçersiz olduğunu ancak Yunanistan'ın önceki gün İtalya ile imzaladığı anlaşmanın ise geçerli olduğunu belirterek, "Türkiye egemenlik haklarımızı ihlale teşebbüs ederse sadece Yunanistan’dan değil eminim ki Avrupa’dan da karşılık görecektir. Bu izlememizi istediğim yol değil ancak herkesin bilmesi lazım ki böyle bir şey olursa bunun ciddi sonuçları olacaktır." dedi.
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