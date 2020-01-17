Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan Libya'ya Türkiye vetosu /17 Ocak 2020 23:26

Yunanistan'dan Libya'ya Türkiye vetosu

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya Yunanistan'dan veto tepkisi geldi. Yunanistan, söz konusu anlaşmanın iptal edilmemesi halinde Libya'nın Avrupa Birliği ile imzalayacağı her türden anlaşmayı veto edecek.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile ilgili yeni bir çıkış yaptı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Miçotakis, Ankara ile imzaladığı muhtırayı geçersiz ilan etmemesi halinde Trablus'un Avrupa Birliği ile imzalayacağı her türden anlaşmayı veto edeceklerini söyledi.

Alpha televizyonunda yayınlanan konuşmasında Miçotakis "Mutabakatın geçersiz sayılması bir önkoşul olarak konmadıkça Yunanistan Libya için öngörülen herhangi bir siyasi çözümü, (Avrupa Birliği) zirve toplantılarında kabul etmeyecek" dedi.

Yunan Başbakan "Basitçe ifade etmek gerekirse konu daha zirveye gelmeden önce (Avrupa Birliği) dışişleri bakanları düzeyinde vetomuzu kullanacağız" diye konuştu.

AB mutabakat muhtırasını geçersiz saymıştı

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat hükümeti "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını" 27 Kasım tarihinde imzalanmıştı. 8 Aralık tarihinde yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler’e de bildirimde bulunulmuştu.

Avrupa Birliği anlaşmayı 12-13 Ocak tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde gündemine almıştı. Zirve sonrası açıklanan ortak bildiride mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı" açıklanmıştı. Bildiride AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile "yanlış anlaşılmaya imkân vermeyecek şekilde" dayanışma içinde olunduğu da belirtilmişti.

Berlin'e "konferansa davet edilmedik" sitemi

Yunanistan, Libya iç savaşına çözüm için pazar günü Berlin'de düzenlenecek konferansa davet edilmedi. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'na komuta eden Halife Hafter konferansa gitmeden önce dün Atina'ya sürpriz bir ziyaret düzenledi. Hafter'in bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Atina, Berlin'deki zirveye davet edilmemesine dün bir kez daha tepki gösterdi. Ülkesinin konferansa çağırılmamasının "yanlış olduğunu" ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Miçotakis Almanya Başkanı Angela Merkel ile Cuma günü telefon görüşmesinde konuyu gündeme getireceğini belirtti.

"Davet edilmememiz yanlıştı" diyen Miçotakis "Libya ile deniz sınırlarımız var ve Berlin'de olmalıydık" diye konuştu.
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