Yunanistan'dan Meriç Nehri'ne yeni bariyer sistemi

Covid-19 salgınının sakin aylarında test edilen sistem ile iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan Avrupa Birliği'ne (AB) girişin engellenmesi hedefleniyor. Sınıra kurulacak otomatik gözetleme ağı ile nehirde ve karada görev yapan devriyelerin projektör ve uzun menzilli akustik cihazları kullanarak kişileri sınıra yaklaşmadan caydırması öngörülüyor. Sistemin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.





Ses topundan çelik duvara







Euronews'te yer alan habere göre "ses topu" da denilen uzun menzilli akustik cihazlarla Türkiye sınırına doğru çok şiddetli ses yayılabilecek. Zırhlı bir kamyona konulan televizyon büyüklüğündeki aletin ses ayarı jet motorunun gücü kadar yüksek seviyelere çıkarılabiliyor.





Uzun menzilli kameralar, gece görüş ve çoklu sensörlerle donatılacak olan sınır gözetleme kulelerinden toplanan veriler yapay zeka analizleri yardımıyla kontrol merkezlerine gönderilecek.





Yunanistan ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırındakine benzer bir çelik duvar inşa ederek Meriç Nehri üzerinde sıklıkla kurulan yolların kapatılmasını amaçlıyor.





Deneysel teknolojilerle dijital sınır kontrolü







Avrupa çapındaki üniversitelerden araştırmacıların özel firmalarla ortak geliştirdiği fütüristik gözetleme ve doğrulama yöntemleri Yunanistan sınırlarındaki bir düzine projede test edildi.





Bu kapsamda yapay zeka ile güçlendirilmiş yalan makinası ve sanal sınır koruma mülakat robotları üzerinde denemeler yapıldı. Uydu verilerinin hava, kara, deniz ve denizaltında insansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerle birleştirilmesi denendi.





Kişiye özel damar şeklinin tespitiyle biyometrik kimlik tanımlama için kayıt tutan avuç tarayıcılar geliştirildi.





Canlı kayıt kameralarını yeniden yapılandırılan teknolojiler sayesinde çevredeki yaprak, ağaç, çalı ve bitkilerin sanal olarak silinerek arkasına saklanan kişlerin tespiti üzerinde çalışılıyor.



