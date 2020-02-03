Yunanistan'dan sert açıklama

Kardak'ın yıl dönümünde Ege'de yaşanan gerginlik, Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığına girdiği iddiaları ile tırmandı.Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "İlk saatlerden itibaren durumu izliyoruz. Böyle durumlar soğukkanlı davranmanız için bir alıştırmadır çünkü almanız gereken kararları çok dikkatlice düşünmelisiniz" dedi.







Skai TV’ye konuşan Panagiotopoulos, her ne kadar Oruç Reis’in olumsuz hava şartları dolayısıyla bölgeye sürüklendiğini düşündüklerini söylese de "Atina’nın reflekslerini test etmeye yönelik kasti bir eylem" olma ihtimalini dışlamadıklarını vurguladı.





Bakan ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir dizi telefon görüşmesi yaptıklarını ve geminin hareketlerine dair bilgi verdiklerini söyledi.