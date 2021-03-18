Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan Türkiye'ye: Bin 450 göçmeni geri alın /18 Mart 2021 10:31

Yunanistan'dan Türkiye'ye: Bin 450 göçmeni geri alın

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Türkiye'ye çağrıda bulunarak ülkesindeki sığınma talebi reddedilen bin 450 göçmeni geri almasını istedi.

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Brüksel ile Ankara arasında 2016'da imzalanan geri kabul anlaşmasına atıfta bulunan Yunan Bakan, Türkiye'nin bu adımı atmasının, 'AB ile iş birliği yapma isteğini göstermesi' açısından büyük bir fırsat olduğunu öne sürdü.

Ankara'nın revizyon çağrısı yaptığı 2016 anlaşması, Yunan adalarından geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye dönüşünü öngörüyor.

Buna karşın AB, Türkiye'nin mülteci meselesine yardımcı olmak için 6 milyar euro ödeme sözü verdi ve Avrupa Komisyonu'na göre bu meblağın 4,1 milyar eurosu ödendi.

"Her iki taraf da yükümlülüklerini yerine getirmeli" diyen Mitarachi, "Bu ikili bir sorun değil, tüm Avrupa ailesini ve Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun." şeklinde konuştu.

Yunanistan ocak ayında üçüncü ülkelerden (Avrupalı olmayanlar) gelen göçmenlerin "derhal geri dönmesi" için Avrupa Komisyonu ve AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'ten yardım istemişti.

AB dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex, özellikle Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik sert tutumu ve göçmenleri denize ittiği nedeniyle eleştiriliyor.

Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasına insan hakları örgütleri başta olmak üzere birçok kesim tepki gösteriyor.
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