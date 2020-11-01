Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Türkiye'ye kınama /01 Kasım 2020 17:54

Yunanistan'dan Türkiye'ye kınama

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin faaliyetlerini uzatmasına Yunanistan'dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın yeni yayınladığı Navtex'in yasadışı olduğunu ve Yunan kıta sahanlığını da kapsadığını savundu. Dendias, İzmir depremine de göndermede bulunarak, "Bu adım aynı zamanda, dikkatlerin şu an yardım göndermeye, destek ve dayanışma mesajları ifade etmeye odaklandığı hassas bir bölgede daha da fazla gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü çalışmaların 14 Kasım'a kadar uzatılmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin bu sabah yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlayarak ilan ettiği uzatmanın ardından, Atina'dan kınama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yazılı açıklamasında, Oruç Reis'in Meis-Rodos arasında faaliyet gösterdiği alanın Yunanistan'ın kıta sahanlığını da kapsadığı savunularak, 'bu çalışmaların uluslararası hukuka aykırı olduğu' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Yunanistan, bu suç içeren ve yapıcı diyalog ihtimalini ortadan kaldıran davranışı bir kez daha kınıyor, Türkiye'ye yasadışı Navtex'ini derhal geri çekme çağrısı yapıyor" denildi.

Dendias, İzmir depremine de göndermede bulunarak, "Bu adım aynı zamanda, dikkatlerin şu an yardım göndermeye, destek ve dayanışma mesajları ifade etmeye odaklandığı hassas bir bölgede daha da fazla gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı. 

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