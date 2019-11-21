Yunanistan'dan Türkiye'ye 'şantaj' uyarısı

Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakanı Yorgo Kumuçakos, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden daha fazla mali destek almak için sığınmacıları "şantaj" malzemesi olarak kullanmaması gerektiğini söyledi.







Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kumuçakos Türkiye "kapıları açacağız sözünü tekrarlayıp duruyor, göçmenler de açılmalarını beklemek için kapılara yöneliyor" diye konuştu.





Kumuçakos, Türkiye'nin geri kabul anlaşmasında yer alan 6 milyar euroluk yardımın ötesine geçilmesi teklifini yine de Avrupa Birliği'nin "pozitif bir biçimde değerlendirmesini" istediklerini söyledi. Kumuçakos sözlerini "Ancak Türkiye'nin bu parayı şantaj ya da tehdit yoluyla istemesi gerçeği, Avrupalılarda bu parayı verme kararı için gerekli olan siyasi iklimi yaratmayacak" diye sürdürdü.





Yunan Bakan, "Avrupa tehditler ya da şantaja göre hareket edemez. Avrupalılar Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlamalı, Ankara da Avrupa ile muhatap olmanın yolunun bu olmadığını idrak etmeli” diye konuştu.





Yorgo Kumuçakos, Yunan kıyılarına mayıs ayından bu yana gelen göçmenlerin sayısının yüzde 240 oranında arttığını kaydetti.





Yunanistan'ın iltica politikası sertleşti





Yunanistan'da temmuz ayındaki seçimlerde göreve gelen muhafazakar Başbakan Kiryakos Miçotakis göç konusuna önceki sol hükümetten daha sert bir yaklaşım gösteriyor. Ülkenin iltica yasası bu ayın başında sertleştirilmiş, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesi hızlandırılmıştı.





Yorgo Kumuçakos da AFP'ye yaptığı açıklamada Aleksis Tsipras hükümetinden farklarını ifade etmek için konuya "sadece insani açıdan değil güvenlik açısından da" yaklaştıklarını söyledi.





Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda şu anda yaklaşık 36 bin sığınmacının ikamet ettiği belirtiliyor. Kampların kapasitesinin ise sadece 6 bin 200 olduğu, ada üzerindeki küçük kamp ve barınaklarda ise yaklaşık bin 500 kişinin kaldığı kaydediliyor. Yıl sonuna kadar Yunan makamları 20 bin mülteciyi ana karaya taşımayı hedefliyor.



