Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Türkiye'ye uyarı /09 Mayıs 2020 18:01

Yunanistan'dan Türkiye'ye uyarı

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, 'Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Meriç Nehri’nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olacağını' söyledi. Floros, NATO yetkilileriyle görüşmesinde 'Türkiye tarafından gerilimin tırmandırıldığını' dile getirdi.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu hafta NATO yetkilileri ile iki defa telekonferans yaparak ‘Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Meriç Nehri’nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olacağı’ uyarısında bulundu. General Floros muhataplarıyla görüşmede ‘Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlallerinin ve Ankara’nın Yunanistan’a karşı genel tavrının oluşturduğu bir kaza riskinin ve bunun getireceği ciddi sonuçların bir gerçek olduğunu’ söyledi.
 
Telekonferanslar perşembe günü gerçekleşti. Bu görüşmelerden biri NATO Askeri Komite Başkanı Sir Stuart Peach’ın talebiyle yapılırken diğeri ise Avrupa’daki ittifak güçleri komutan yardımcısı General Tim Radford ile oldu.

‘TÜRKİYE GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR’

Greekcitytimes’ın haberine göre görüşmelerde korona virüsü ve askeri meseleler ele alındı. Floros, bu görüşmelerde ‘son dönemde Meriç Nehri’ndeki göçmen krizinde ve Ege Denizi’nde Türkiye tarafından gerilimin tırmandırıldığını’ savundu. Yunan yetkili, Birleşmiş Milletler’in Libya’ya getirdiği silah ambargosu ihlal meselesini de görüşmede gündeme getirdi.

Genelkurmay Başkanı Floros kendisini ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos taşıyan helikopterin Türkiye tarafından taciz edildiğini de ileri sürdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanlamıştı.

‘DENİZ TATBİKATLARI ENGELLENİYOR’

Öte yandan Ekathimerini gazetesi de Yunanistan’ın deniz tatbikatı yapmasının Türkiye tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Habere göre Yunan askeri yetkililer Türkiye’nin yayımladığı bildirilerin Pazartesi günü başlaması beklenen ‘Kataigida 20’ tatbikatını önlemeye yönelik olduğunu savundu.
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