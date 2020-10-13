Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım atağı /13 Ekim 2020 23:29

Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım atağı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Atina'daki temaslarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yeniden başlatmasını "dehşet verici" diye nitelerken Yunanistan AB yaptırım kararının öne alınmasını istedi.

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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararının ardından tansiyon yeniden yükseliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Salı günü Kıbrıs'ın ardından Yunanistan'a yaptığı ziyarette Türkiye'nin bu adımını "son derece dehşet verici" bulduğunu belirterek bu eylemin "en azından bir süreliğine diyaloğu imkansız hale getirdiğini" söyledi. Maas, Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile doğrudan görüşmeleri provokasyonlar yoluyla zorlaştırdığı eleştirisinde bulundu.

Maas, AB'nin Türkiye politikasını gözden geçirmesi ve olası yaptırımlar için Aralık ayı ortasına kadar bir süre tanıdığına işaret ederken Yunanistan yaptırımlar konusunda daha hızlı adım atılmasını talep etti.

"Türkiye diyalog istemediğini gösterdi"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maas ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi için diyalog istemediğini tavırlarıyla gösterdiğini, ve daha ziyade diyaloğu baltalamaya çalıştığını savundu. Dendias, "Maalesef Türkiye'yi nasıl yeniden yola sokabileceğimizi önlemleri masaya yatırarak göstermek durumundayız" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis konuyu Perşembe ve Cuma günleri düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündeme getireceğini açıklamıştı. AB içinde Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa, Türkiye'ye yaptırımların devreye sokulmasından yana.

Almanya ise Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin yatıştırılması ve tarafların doğrudan diyalog kurması için haftalardır arabuluculuk çalışmaları yürütüyordu. AB Dönem Başkanı Almanya, Ekim ayı başındaki AB zirvesinde Türkiye'ye karşı yaptırım çağrıları karşısında diyaloğa öncelik verilmesi yönünde politika izlemişti.
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