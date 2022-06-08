"Yunanistan'dan Türkiye'yi engelleme hamlesi" mi?

Ankara ile Atina yönetimleri arasındaki gerginlik sürüyor.





Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri ve Ege adalarının Yunan yönetimince silahlandırılması konuları üzerinden yaşanan gerginlikler sürerken, Yunan cepesinden yeni bir adım geleceği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir adım daha geldi. son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir adım daha geldi.

Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladı.Yunanistan, yayınladığı NAVTEX'e göre, 21 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirecek.Yunan basınında yer alan bilgilere göre NAVTEX'in, Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini “engellemek amacıyla” yayınlandığı belirtildi.