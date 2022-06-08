Samanyolu Haber /Dünya / "Yunanistan'dan Türkiye'yi engelleme hamlesi" mi? /08 Haziran 2022 22:00

"Yunanistan'dan Türkiye'yi engelleme hamlesi" mi?

Atina yönetiminin Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladığı ve bu yolla Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini engellemeyi amaçladığı iddia edildi.

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Ankara ile Atina yönetimleri arasındaki gerginlik sürüyor.

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri ve Ege adalarının Yunan yönetimince silahlandırılması konuları üzerinden yaşanan gerginlikler sürerken, Yunan cepesinden yeni bir adım geleceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir adım daha geldi.

Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladı.

Yunanistan, yayınladığı NAVTEX'e göre, 21 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirecek.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre NAVTEX'in, Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini “engellemek amacıyla” yayınlandığı belirtildi.
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